Serie A e Liga: le ultimissime
Riprende la Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Si parte alle 15 con Genoa-Fiorentina, queste le probabili formazioni. GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Junior Messias, Vítinha; Osmajic. FIORENTINA (4-3-3): de Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
Alle 18 l'Inter ospita il Parma, queste le probabili formazioni. INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, P. Esposito. PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Delprato; Britschgi, Fabbian, Bernabé, Keita, Valeri; E. Touré, Elphege.
Alle 20.45 al Maradona si gioca Napoli-Frosinone, queste le probabili formazioni. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Rafa Marin, Badiashile; Di Lorenzo, De Bruyne, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.
"Vogliamo congratularci con il Real per continuare a fare la storia, dimostrando che il 100% della comunità medica mondiale aveva torto", questo il post carico di veleno pubblicato dall'Atletico Madrid per lanciare una frecciata al Real di Mourinho, che nella conferenza stampa post derby, vinto 2-1 dalla squadra di Simeone, si era presentato con le foto del fallo commesso da Lee ai danni di Valverde per puntare il dito contro la direzione di gara.
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