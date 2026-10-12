Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e tennis: le ultimissime

Alle 18, in uno dei due posticipi del lunedì, l'Atalanta Sarri ospita il Venezia di Stroppa. Queste le probabili formazioni. ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Kessie, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Sohm, Helgason, Sagrado; Yeboah, A. Adams.

Alle 20.45 il Torino ospita l'Udinese, queste le probabili formazioni. TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Vlasic, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; C. Adams, G. Simeone. UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Alaba; Vojvoda, Lovric, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis.

Jannik Sinner ha deciso di affidarsi per il percorso di guarigione alle sapienti mani del dottor Herbert Schoenhuber, che ha già curato atleti del calibro di Sofia Goggia e Alberto Tomba. A certificarlo non è stato lo staff di Jannik, ma l’account ufficiale della Physioclinic sui social.

È stato vincente l'esordio di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Wuhan. Accreditata della quindicesima testa di serie, l'azzurra ha sconfitto contro pronostico Sara Bejlek, numero 30 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-4. La sua prossima avversaria sarà la vincente del match Tagger-Bartunkova.