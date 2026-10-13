Inter-Bruges, Villareal-Napoli, Champions League e Venezia: le ultimissime

In occasione della seconda giornata della League Phase di Champions, l'Inter di Cristian Chivu ospita il Bruges di Leko. Questa la probabile formazione nerazzurra. INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; M. Thuram, L. Martinez.

Sempre alle 21 il Napoli è ospite del Villareal. Queste le probabili scelte di Allegri. NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Hojlund, Giovane.

Oltre alle sfide in cui saranno impegnate le italiane, sono altre sette le gare di Champions in programma oggi. Si parte alle 18.45 con Lens-Sporting Lisbona e Sabah Baku-Slavia Praga. Alle 21 giocheranno anche Arsenal-Lille, Atl.Madrid-Manchester Utd, Galatasaray-Barcellona, Lipsia-PSV e Viking-Bayern Monaco.

Giovanni Stroppa non è più l'allenatore del Venezia. Il tecnico arancioneroverde è stato sollevato dall'incarico dal club lagunare. Tra i possibili sostituti c'è anche Paolo Zanetti, contattato dalla dirigenza. Fra le alternative figura Davide Nicola.