Inter-Bruges, Villareal-Napoli, Champions League e Venezia: le ultimissime

Le probabili formazioni delle italiane impegnate stasera. Gli altri match di oggi. Esonerato Stroppa: gli scenari
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2 min

Pubblicato il 13.10.2026, 13:20

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In occasione della seconda giornata della League Phase di Champions, l'Inter di Cristian Chivu ospita il Bruges di Leko. Questa la probabile formazione nerazzurra. INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; M. Thuram, L. Martinez.

Sempre alle 21 il Napoli è ospite del Villareal. Queste le probabili scelte di Allegri. NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Hojlund, Giovane.

Oltre alle sfide in cui saranno impegnate le italiane, sono altre sette le gare di Champions in programma oggi. Si parte alle 18.45 con Lens-Sporting Lisbona e Sabah Baku-Slavia Praga. Alle 21 giocheranno anche Arsenal-Lille, Atl.Madrid-Manchester Utd, Galatasaray-Barcellona, Lipsia-PSV e Viking-Bayern Monaco.

Giovanni Stroppa non è più l'allenatore del Venezia. Il tecnico arancioneroverde è stato sollevato dall'incarico dal club lagunare. Tra i possibili sostituti c'è anche Paolo Zanetti, contattato dalla dirigenza. Fra le alternative figura Davide Nicola.

 

 

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