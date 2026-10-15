Europa e Conference, le probabili formazioni delle italiane

Seconda giornata di Europa League per il Milan, che alle 18.45 scenderà in campo contro il Salisburgo. Questa la probabile formazione rossonera. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Rabiot, Jashari; Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse; Camarda.

Alle 21 sarà il turno della Juve che in Spagna affronta il Celta Vigo. Questa la probabile formazione bianconera. JUVE (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Alajbegovic; Woltemade.

Alle 21 debutto stagionale in Conference League per l'Atalanta che esodirà contro i ciprioti del Pafos. Questa la probabile formazione di Sarri. ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Scamacca.

"Sul 3-1 la partita era morta, ma in realtà erano morti i giocatori della Roma perché giocare così è difficile. Sapevo che era impossibile darlo in prestito alla Roma. Hermoso lo abbiamo ammazzato per un'ora poi. Diciamo che nel primo tempo loro hanno ucciso noi, poi dopo noi abbiamo ucciso loro", queste le parole di Mourinho nel post partita di Roma-Real Madrid.