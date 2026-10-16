Frosinone-Sassuolo, Roma, Mourinho e Italia: le ultimissime

Si apre la settima giornata del campionato di Serie A. Allo "Stirpe" il Frosinone sfida il Sassuolo. Queste le probabili formazioni. FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, S.Esposito, Laurienté.

"Koné ha fatto una risonanza, lesione di primo grado, non particolarmente significativa, ci vuole il tempo necessario, speriamo col Sassuolo prima della sosta. Paulo solo affaticamento sul gemello del polpaccio, speriamo di poterlo recuperare la prossima settimana". Così Gasperini in conferenza stampa ha fatto un punto sugli infortunati.

"Quando i momenti più belli di una lunga carriera non sono né i gol né le vittorie, ma piuttosto emozioni per le quali posso solo esprimere umilmente la mia gratitudine. Grazie Roma, grazie romanisti. Emozioni e eterna gratitudine a voi. Jose". Questo il messaggio Instagram del tecnico del Real Madrid dedicato ai tifosi giallorossi.

Dopo due giorni da dimenticare per le italiane in Champions League, bene invece tra Europa League e Conference League, per recuperare una posizione nel ranking UEFA stagionale. Ora gli azzurri sono al nono posto della classifica, raggiungendo la Francia a quota 5.214 punti. Davanti all'Italia figurano anche Turchia, Azerbaigian e Grecia.