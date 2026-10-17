Venezia-Napoli, Bologna-Inter, Roma-Genoa e Formula 1: le ultimissime

Prosegue la settima giornata di Serie A. Alle 15 il Venezia ospita il Napoli appena sconfitto in Champions. Queste le probabili formazioni. VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Moreno, Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Sagrado; Yeboah, Adams. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; McTominay, Giovane; Lucca.

Alle 18 il Bologna di Palladino ospita l'Inter. Queste le probabili formazioni. BOLOGNA (3-4-2-1): Pessina; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Juan Miranda; Cambiaghi, Bernardeschi; Piccoli. INTER (3-5-2):J.Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Thuram, Esposito.

Alle 20.45 la Roma torna all'Olimpico per sfidare il Genoa. Queste le probabili scelte dei tecnici. ROMA (3-4-2-1): Gollini; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Castro. GENOA (4-4-1-1): Bijlow; Sabelli, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Wiafe, Frendrup, Traoré, Ellertsson; Messias; Osmajic.

La Formula 1 torna in America per il Gran Premio degli Stati Uniti, in programma sul Circuit of the Americas di Austin. Si corre domenica 25 ottobre alle ore 21 e la gara sarà trasmessa su Sky Sport F1 e NOW Tv in diretta.