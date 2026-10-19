Monza-Cagliari, Parma-Torino, Juve e tennis: le ultimissime

Alle 18.30 allo stadio Brianteo si affrontano Monza e Cagliari nel posticipo del lunedì. Queste le probabili formazioni. MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, A. Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, R. Mangas; Robinson, Cutrone; G. Varela. CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro, Y. Mina, J. Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Winks; Maldini; Nzola, Mendy.

Alle 20.45 il Torino di Ignazio Abate fa visita al nuovo Parma di Alberto Gilardino. Queste le probabili formazioni. PARMA (3-5-2): Corvi, Troilo, Diego Carlos, Delprato; Britschgi, Fabbian, Bernabé, Keita, Valeri; E. Touré, Romero. TORINO (4-4-2): Lucas Perri; Belghali, Comuzzo, Saul Coco, R. Rodriguez; Vlasic, Mandragora, D. Bragança, Cacciamani; C. Adams, G. Simeone.

Post partita infuocato in casa Juve dopo la sconfitta interna contro la Lazio di Gattuso. Anche in tv. Infatti, è andato in scena un botta e risposta tra Bremer e Spalletti su Sky Sport. Perché il difensore ha attaccato i compagni (ma senza fare nomi) e l'allenatore non ha apprezzato l'uscita del difensore sottolineandolo pubblicamente.

L'ATP 250 di Lione si apre con un affascinante derby italiano: Musetti contro Arnaldi nel primo turno. L'appuntamento è per oggi 19 ottobre alle 16.30. A seguire sullo stesso campo Lorenzo Sonego sfida il francese Kouamé. Gare visibili su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, NOW e Tennis TV.