Champions League, Inter e Italia: le ultimissime

È il giorno di Roma-Slovan Bratislava in occasione della terza giornata della League Phase di Champions. Queste le probabili scelte di Gasperini. ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen.

Sempre alle 21 scende in campo anche il Napoli che ospita al Maradona il Bodo Glimt. Questa la probabile formazione dei partenopei. NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Lobotka, McTominay; Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund.

Chivu parla alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar: "Mi fa piacere se un giocatore si prende le responsabilità, ma il primo responsabile sono io. Shakhtar? Sono forti, giocano la Champions e quindi sono evoluti, hanno qualità, esperienza, tanti giocatori tecnici. Non sarà semplice, dovremo essere noi stessi, con una certa autostima guadagnata nel tempo, sapendo che però quello che è stato fatto nel passato conta poco".

Giuseppe Signori torna in Azzurro. L'ex attaccante, che con la maglia dell'Italia ha disputato 27 partite, segnando 7 gol e partecipando al Mondiale del '94, terminato al secondo posto, è il nuovo capo delegazione della Nazionale Under 20 guidata dal commissario tecnico Carmine Nunziata. A darne l'annuncio è stata la stessa FIGC attraverso un comunicato ufficiale.