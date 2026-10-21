Champions League e tennis: le ultimissime

Alle 18.45 il Como ospita invece il Manchester United, questa la probabile formazione scelta da Fabregas. COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Ramon, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Liberali, Paz, Baturina; Douvikas.

Imprevista e bruciante eliminazione per Luciano Darderi all'esordio nel torneo 'Almaty Open', Atp 250 in Kazakhistan. Il tennista italo-argentino, numero 3 nel nostro Paese, 23 del mondo e seconda testa di serie del torneo, ha perso nel secondo turno contro l'australiano James Duckworth, numero 73 del ranking Atp, per 7-5, 7-6 (7).

Cambia la città, non l'esito e il punteggio del match. Dopo la sconfitta per 7-6 7-5 contro Brandon Nakashima nel Masters 1000 di Shanghai, Matteo Berrettini è stato battuto con il medesimo score da Kyrian Jacquet nel primo turno dell'ATP 250 di Lione.