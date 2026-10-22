Europa League, Conference League e tennis: le ultimissime

Alle 18.45 la Juve ritrova il pubblico dello Stadium in occasione della terza giornata della fase campionato di Europa League. L'avversario di turno è il Rennes, queste le probabili scelte di Spalletti. JUVE (3-5-2): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; Celik, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade.

Alle 21 al Vitality Stadium si gioca Bournemouth-Milan. Questa la probabile formazione rossonera. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Jashari, Musah; Hutchinson, Loftus-Cheek, D. Moreira; Cisse.

Sfida affascinante per l'Atalanta, oggi ospite dell'Ajax alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per la seconda giornata della League Phase di Conference. Queste le possibili scelte di Sarri. ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson, Elmas; De Ketelaere, Scamacca, Zalewski.

Flavio Cobolli sfida Stan Wawrinka nel secondo turno dell'ATP 250 di Lione. La partita è in programma oggi giovedì 22 ottobre non prima delle ore 19:00. L'incontro verrà trasmesso in esclusiva da Sky Sport. Lorenzo Musetti ha staccato il pass per i quarti di finale e attende il vincitore della sfida tra Luca Van Assche e Valentin Vacherot.