Roma, Napoli, Lazio e Juve: le ultimissime

Era nell'aria, ora ci siamo: Lulli e la Roma hanno raggiunto l'intesa per il rinnovo del contratto fino al 2031. Il vecchio accordo era in scadenza a giugno del 2027, il prolungamento era diventata una priorità per evitare rischi e non perdere un talento sbocciato con Gasperini, l’allenatore che un bel giorno ha detto al ragazzo "tu non te ne vai da qua, tu resti". E così è stato.

Il Napoli cerca il riscatto e Massimiliano Allegri sa bene quanto sia importante la sfida contro la Roma. Alla vigilia del big match, il tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sulle insidie della squadra di Gasperini, sulle condizioni dei suoi giocatori e sui margini di miglioramento del Napoli. "Vale tanto perché è Napoli-Roma, una gara importante. La Roma dall'anno scorso sta facendo molto bene; la scorsa stagione si è qualificata in Champions, adesso è a ridosso del primo posto. Domani sarà una gara difficile perché la Roma sta bene, ha entusiasmo. Sarebbe bello riprendere il cammino in campionato dopo lo scivolone di Venezia”

"Godermi il momento? Ho un difetto, gioisco poco, anche da giocatore, perché penso sempre a quello che deve venire. Ma sono orgoglioso e contento". Così Gennaro Gattuso alla vigilia di Lazio-Parma, gara valida per l'ottava giornata di Serie A.

Allarme Juve, lesioni per Celik e Nico Gonzalez: il bollettino medico dopo il Rennes. Non c'è pace per il club bianconero, alle prese con nuovi infortuni in quella che si conferma essere una stagione travagliata dal punto di vista degli intoppi di natura fisica.