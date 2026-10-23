Serie A, Roma, Juve e Bayern Monaco: le ultimissime

Sarà Torino-Monza ad aprire l'ottava giornata del campionato di Serie A alle 20.45 di oggi. Queste le probabili formazioni. TORINO (4-4-2): Lucas Perri; Belghali, Saul Coco, Ismajli, Comuzzo; Vlasic, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; C. Adams, Simeone. MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, R. Mangas; Robinson, Dany Mota; G. Varela.

Lulli e la Roma hanno raggiunto l'intesa per il rinnovo del contratto fino al 2031. Entrando nei dettagli dell'accordo, questo prevederebbe un ingaggio che sfiora il milione di euro.

Allarme Juve, lesioni per Celik e Nico Gonzalez: il bollettino medico dopo il Rennes. Lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez. Entrambi hanno già iniziato i rispettivi programmi riabilitativi. Dovrebbero essere indisponibili fino a dopo la prossima sosta per le nazionali.

Grande paura per Vincent Kompany. L'allenatore del Bayern Monaco è collassato al centro sportivo dopo la seduta d'allenamento pomeridiana dei bavaresi. È stato trasportato d'urgenza in ospedale con l'ambulanza per sottoporsi a tutti gli esami medici del caso per capire la cause del malore che lo ha colpito.