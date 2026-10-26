Napoli, Lazio, tennis e attualità: le ultimissime

Due giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo di serie A al tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, "per espressioni irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara" nella partita contro la Roma di sabato scorso.

La Lazio al potere scatena sempre più l’esodo dei laziali. Al Mapei per la gara di domani contro il Sassuolo i laziali saranno 10.000. Lo stadio ha una capienza totale di 21.525 posti, per metà saranno occupati dai tifosi della Lazio. Il settore Ospiti è capiente per 4.000 posti. Ne sono serviti più del doppio per esaudire tutte le richieste di biglietto.

Oggi saranno due i match degli italiani protagonisti all'ATP 500 di Vienna. Matteo Berrettini affronta l'argentino Tomas Martin Etcheverry a partire dalle 13.35, poi va in scena il derby tra Luciano Darderi e Matteo Arnaldi intorno alle 19. Gare visibili sui canali Sky.

Antonello Venditti si è sottoposto ad un intervento chirurgico presso un noto ospedale romano. L'operazione sarebbe andata a buon fine e il 77enne cantautore sarebbe in buone condizioni. L'intervento era programmato.