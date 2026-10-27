Sassuolo-Lazio, Roma-Cagliari, Torino-Como e Sinner: le ultimissime

Le possibili scelte dei tecnici per le gare di oggi. L'indiscrezione del The Times sullo staff del tennista
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2 min

Pubblicato il 27.10.2026, 11:46

Sassuolo-LazioRoma-CagliariTorino-Comosinner

 

 

Turno infrasettimanale per la Serie A. Si parte oggi alle 18.30 con Sassuolo-Lazio, queste le probabili formazioni. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Odenthal, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Alle 20.45 all'Olimpico la Roma ospita il Cagliari. Queste le probabili formazioni. ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Gagliardini, Fadera; Maldini; Carlos.

Sempre alle 20.45 il Torino di Abate sfida il Como. Queste le probabili formazioni. TORINO (3-1-4-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Fitz-Jim; Belghali, Vlasic, Gineitis, Cacciamani; Simeone, Adams. COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.

Secondo quanto riportato dal The Times, Sinner avrebbe già trovato il sostituto di Darren Cahill, che lascerà la collaborazione con l'attuale numero uno al mondo, al termine di questa stagione. Il quotidiano inglese sostiene che Sinner porterà nel suo staff Magnus Norman con il quale avrebbe già trovato un accordo.

 

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