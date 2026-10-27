Roma, Serie A, Napoli e Juve: le ultimissime

Non c'è Paulo Dybala nella lista dei convocati per Roma - Cagliari. L'attaccante, dopo il provino di questa mattina, non è ancora pronto, neppure per andare in panchina. Molto probabile che torni a Udine e poi vada direttamente a Manchester con i compagni.

La riunione informale tra i club di Serie A offre un esito interlocutorio. Non emerge infatti, a quanto si apprende, compattezza tra le società chiamate a scegliere il proprio candidato per la presidenza della Figc tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani. L'autorevolezza del profilo di Galliani, ex ad di Milan e Monza, non é in discussione da parte di nessuno ma alcuni club hanno chiesto perché, dopo aver ribadito tre settimane fa il sostegno della Lega A a Malagò, sia ora necessario un cambio di rotta. La risposta é nella recente disponibilità data da Galliani.

Dopo il 3-3 contro la Roma, Massimiliano Allegri si prepara per il turno infrasettimanale ed è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Napoli, match valido per la nona giornata di Serie A. In primis un commento sulla squalifica di due giornate ricevuta dopo la sfida con i giallorossi: "C'è poco da dire, è una cosa che è successa. Ho deciso di rinunciare al ricorso, magari invece di due giornate me ne piglio quattro. Il dispiacere più grosso è che non abbiamo portato a casa i tre punti dopo una buona partita”.

Dopo la sconfitta con la Lazio e il pari in Europa League contro il Rennes, la vittoria in casa del Lecce ha dato nuovo ossigeno alla Juve e a Spalletti. Domani (mercoledì) è però già tempo di campionato e di nuove risposte che il tecnico bianconero attende dai suoi. Contro il Genoa di De Rossi sarà l'occasione per provare a dare continuità e allontanare un po' gli incubi di questa prima parte di stagione, iniziata tra tante difficoltà. In conferenza stampa Spalletti ha analizzato il momento della Juve e si è soffermato sull'avversario: "Il Genoa sarà tostissimo da affrontare sia per l’ambiente sia per le soluzioni tattiche. Loro hanno forza fisica con Osmajic e Ostigard, hanno qualità con Messias, Baldanzi, El Shaarawy e Vitinha, ma soprattutto il Genoa ha la vena di De Rossi. Io lo conosco bene, era il mio braccio armato in campo, trasmetteva quella volontà e quella tigna agli altri".