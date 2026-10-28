Milan-Bologna, Venezia-Inter, Genoa-Juve e Monza-Napoli: le ultimissime
Alle 18.30 il Bologna di Raffaele Palladino fa visita al Milan di Ruben Amorim. Queste le probabili formazioni. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara; Jashari, Musah; Hutchinson, Cisse, Bartesaghi; Gonçalo Ramos. BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Heggem, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Moro, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Dovbyk.
Alle 20.45 il Venezia ospita l'Inter. Queste le probabili formazioni. VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; A. Adams, Yeboah. INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, A. Stankovic, Sucic, Dimarco; Bonny, P. Esposito.
Dopo aver battuto il Lecce, la Juve di Spalletti ritrova il Genoa di De Rossi. Queste le probabili formazioni. GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, H. Traoré, El Shaarawy; Vitinha, Osmajic. JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; McKennie, Alajbegovic; Woltemade.
Sempre in serata si gioca anche Monza-Napoli. MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Lucchesi, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, R. Mangas; Dany Mota, Robinson; G. Varela. NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Marianucci, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Olivera; Lucca, Giovane.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS