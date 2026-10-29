Frosinone-Lecce, Fiorentina-Atalanta, Premier e tennis: le ultimissime

Alle 18.30 il Frosinone di Massimiliano Alvini ritrova il pubblico dello "Stirpe" sfidando il Lecce. Queste le probabili formazioni. FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Monteiro.

Alle 20.45 la Fiorentina ospita l'Atalanta di Sarri. Queste le probabili formazioni. FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Gnonto. ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.

Il Manchester United ha deciso di confermare la fiducia a Michael Carrick in vista delle partite di Premier League contro il Chelsea (Stamford Brigde, sabato 31 ottobre, ore 13:30) e di Champions League contro la Roma (Old Trafford, 3 novembre, ore 21).

Ci sarà almeno un tennista italiano nei quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna. A sfidarsi nel secondo turno, infatti, saranno Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Si gioca oggi, giovedì 29 ottobre a partire dalle ore 20. In Italia l'incontro verrà trasmesso in esclusiva da Sky Sport.