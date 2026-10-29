Frosinone-Lecce, Fiorentina-Atalanta, Premier e tennis: le ultimissime

Le possibili scelte dei tecnici per le gare di oggi. Il Manchester Utd conferma Carrick. Atp 500 Vienna, oggi Cobolli sfida Berrettini
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 29.10.2026, 10:48

Frosinone-LecceFiorentina-AtalantaTennis

 

 

Alle 18.30 il Frosinone di Massimiliano Alvini ritrova il pubblico dello "Stirpe" sfidando il Lecce. Queste le probabili formazioni. FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Monteiro.

Alle 20.45 la Fiorentina ospita l'Atalanta di Sarri. Queste le probabili formazioni. FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Gnonto. ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.

Il Manchester United ha deciso di confermare la fiducia a Michael Carrick in vista delle partite di Premier League contro il Chelsea (Stamford Brigde, sabato 31 ottobre, ore 13:30) e di Champions League contro la Roma (Old Trafford, 3 novembre, ore 21). 

Ci sarà almeno un tennista italiano nei quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna. A sfidarsi nel secondo turno, infatti, saranno Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Si gioca oggi, giovedì 29 ottobre a partire dalle ore 20. In Italia l'incontro verrà trasmesso in esclusiva da Sky Sport.

 

Tutte le news
On Air
Serie A, le probabili formazioni di oggi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS