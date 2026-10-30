Lazio, Juve, Como e tennis: le ultimissime

Tutto un altro Isaksen, quello ammirato in questa stagione. La prossima estate arriverà a un anno dalla scadenza contrattuale, oggi fissata al 30 giugno 2028. Si lavora per prolungare l’intesa fino al 2030. Oggi guadagna circa 1,5 milioni di euro a stagione, nella trattativa in atto si sta discutendo anche di un adeguamento sulle cifre.

La Juve resta in ritiro al JHotel. Al momento Spalletti non è ancora in discussione. Il club protegge il tecnico ma tra i possibili sostituti ci sarebbe il nome di Antonio Conte, che però prevederebbe uno sforzo enorme. Si è proposto Deschamps, ma la soluzione principale porterebbe verso Stefano Pioli. Altrimenti il portoghese Paulo Sousa.

Il Como dovrà continuare a fare a meno di Moise Kean. Attraverso un comunicato ufficiale, il club lombardo ha reso note le condizioni del centravanti classe 2000, che a Barcellona si è sottoposto a un trattamento per quanto riguarda il suo problema alla tibia. Per oltre un mese Fabregas e, anche Mancini in Nazionale, dovranno fare a meno di lui.

"Quelle lacrime non erano di dolore. Erano emozione, forse un po’ di stress e la delusione di dover lasciare il campo quando avrei voluto solo restarci", con queste parole Flavio Cobolli spiega sui social le sue sensazioni dopo il ritiro nel match contro Berrettini all'Atp 500 di Vienna.