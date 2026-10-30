Milan, FIGC, Nainggolan e Nba: le ultimissime

Il Milan annuncia di aver prolungato il contratto di Christian Pulisic fino al 30 giugno 2031. Dal suo arrivo in rossonero nel luglio 2023 - si legge in una nota del club - Christian si è affermato come uno dei protagonisti della squadra, distinguendosi per qualità tecniche, personalità e continuità di rendimento, oltre che per la costante dedizione al lavoro.

Avanza Malagò. E la sua controffensiva, dopo la scelta di calciatori e allenatori di sostenere in blocco Adriano Galliani per la presidenza della Figc, riparte dalla Serie A. L’attuale senatore di Forza Italia parte da un blocco che in teoria – poi conteranno i voti dei singoli delegati – vale il 30% dell’intero pacchetto di voti. L’attuale commissario ha undici firme sul foglio e basterebbero per la candidatura da parte del massimo campionato, che nel conto complessivo vale il 18%. Ma al netto dello svantaggio - almeno formale - il segnale che Malagò darebbe superando la semplice maggioranza interna sarebbe comunque enorme e così, pensando di poter anche arrivare a 15 sostenitori, il suo obiettivo reale e concreto, metterebbe in netta minoranza Marotta e Percassi.

Guai per Nianggolan. La procura di Bruxelles ha chiesto per l'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter una condanna a due anni di carcere per riciclaggio. Il giocatore era stato arrestato a inizio 2025 perché accusato di essere coinvolto in un giro internazionale di traffico di droga. Secondo i pm, Nainggolan avrebbe contribuito a riciclare 105.500 euro a favore di un'organizzazione criminale.

La marcia di Memphis non si ferma. I Grizzlies battono in trasferta Portland 124-103 e si aggiudicano la sfida tra le imbattute del campionato. Decisivo lo sprint del secondo tempo, chiuso 66-45. Sugli scudi Cameron Boozer, protagonista di una tripla doppia, con 18 punti, 12 rimbalzi e 12 assist.