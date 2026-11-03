Champions League, Udinese e Nations League: le ultimissime
Manchester United-Roma è la notte Champions all'Old Trafford con la sfida valida per la quarta giornata della Fase Campionato. Queste le probabili scelte di Gasperini. ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.
Notte di Champions anche per l'Inter che alle 21 sfida il Feyenoord in Olanda. Queste le probabili scelte di Chivu. INTER (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Bonny.
Ora è ufficiale, Kosta Runjaic è stato esonerato e non è più l'allenatore dell'Udinese. Come successore il club ha scelto Paolo Zanetti che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.
Cresce l'attesa per la nuova sfida tra Italia e Francia, protagoniste allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro nel corso della prossima sosta dedicata alle nazionali. Calcio d'inizio previsto per giovedì 12 novembre alle ore 20:45, con la "Scala del Calcio" già pronta ad accogliere oltre 51.000 spettatori.
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