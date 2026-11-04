Champions League, Roma e Figc: le ultimissime

Porto-Napoli, alle 21 Farioli sfida Allegri nella gara valida per la quarta giornata della Fase Campionato di Champions League. Questi i probabili titolari azzurri. NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Marín; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; Højlund, Giovane.

Sempre alle 21 scende in campo anche il Como che in Francia sfida il Lens. Queste le prossibili scelte di Fabregas. COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.

Alcuni tifosi della Roma sono stati fermati prima della partita, ltri supporter giallorossi sono finiti in manette al termine del match, quando i poliziotti sono entrati nel settore ospiti per fermare un lancio di oggetti. Il bilancio dell’ordine pubblico della trasferta di Manchester è ancora tutto da chiarire, di sicuro i momenti di tensione hanno accompagnato e seguito la sfida tra i Red Devils e i giallorossi.

Ora è ufficiale: il commissario Giovanni Malagò ha depositato oggi pomeriggio presso la sede della Figc la propria candidatura a presidente federale. È la seconda volta che questo avviene dopo la prima candidatura a maggio.