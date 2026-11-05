Europa League, Conference League e Lazio: le ultimissime

Il Milan si ripresenta in Europa League per sfidare il Ferencvaros in Ungheria alle 18.45. Queste le possibili scelte di Amorim. MILAN (4-3-3): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Jashari, Rabiot; Hutchinson, Gonçalo Ramos, Cisse.

Alle 21 la Juve si presenta in piena emergenza in Olanda, dove ad attenderla c'è l'Az Alkmaar. Queste le probabili scelte di Spalletti. JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Lucumi, Kelly; Kalulu, Sarr, T. Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Boga; Woltemade.

Tre punti all'attivo in Conference League per l'Atalanta, oggi chiamata ad ospitare i kazaki del Kairat Almaty alle 18.45. Queste le possibili scelte di Sarri. ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.

Brutte notizie per Gennaro Gattuso. Alla vigilia della trasferta sul campo del Napoli il tecnico della Lazio è costretto a rinunciare al capitano Mattia Zaccagni. L'attaccante biancoceleste si è procurato una lesione muscolare e rimarrà fermo ai box. Il capitano starà fermo per circa un mese.