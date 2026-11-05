Cr7, Roma, Berrettini e Nba: le ultimissime

Cristiano Ronaldo lascia la Nazionale portoghese e si ritira dal calcio internazionale. Dopo la vicenda che lo ha visto protagonista in Nations League, CR7 ha scelto di non proseguire il suo cammino con la selezione lusitana. Stavolta, però, la decisione appare definitiva. Si chiude un’era.

Altro stop in casa Roma: si ferma Devine Rensch per una lesione di grado I dell'adduttore lungo della gamba destra. Il calciatore, uscito dal campo nella sfida di Champions con il Manchester United, martedi', rientrerà direttamente dopo la sosta e non sarà a disposizione sabato contro il Sassuolo. Domani, poi, non si terra' la conferenza stampa di vigilia partita del tecnico Gasperini.

Matteo Berrettini non affronterà Carlos Alcaraz e si ritira dal torneo di Parigi. Il tennista romano, che avrebbe dovuto sfidare il campione spagnolo negli ottavi di finale dell'Atp 1000 francese, ha annunciato il forfait con una storia sui social, nella quale ha confermato la necessità di sottoporsi a nuovi controlli al baccio.

Un Wembanyama da urlo permette a San Antonio di imporsi nel derby con Dallas. Il talento francese è decisivo (mettendo a segno il tiro libero che chiude la sfida) nel 112-111 per gli Spurs. Chiude il derby texano con 52 punti, 24 rimbalzi e 8 stoppate. Ai Mavericks non sono sufficienti i 29 punti di Kyrie Irving. Luka Doncic trascina i Lakers al successo: i suoi 40 punti sono decisivi nella vittoria 116-103 sul campo di Sacramento.