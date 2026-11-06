Serie A, Roma, Napoli e Sinner: le ultimissime

Ad aprire l'undicesima giornata di Serie A sarà Venezia-Udinese, queste le probabili formazioni. VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Yeboah, A. Adams. UDINESE (3-5-2): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.

Situazione infermeria Roma: a Manchester si è fermato Rensch, gli esami effettuati sull’olandese hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo della gamba destra. Fermi ci sono anche Svilar, Dybala e Pellegrini. Koné sembra essersi messo alle spalle il problema muscolare alla coscia ma per questo turno deciderà lo staff medico insieme a Gasperini.

De Laurentiis ha anticipato il rientro a Napoli, inizialmente previsto per domani, e ha fatto un blitz a Castel Volturno per incontrare la squadra e lo staff tecnico, che si sono ritrovati oggi in vista della partita con la Lazio di domenica alle 12.30.

Ora è ufficiale: Jannik Sinner e Darren Cahill concluderanno la loro collaborazione al termine della stagione 2026. A comunicarlo è stato lo stesso tennista azzurro attraverso una nota stampa, arrivata dopo il breve ma significativo messaggio pubblicato su Instagram.