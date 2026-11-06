Napoli, Lazio, Roma e Nba: le ultimissime

Il momento è complicato, non c’è altro tempo da perdere. De Laurentiis ha anticipato il rientro a Napoli, inizialmente previsto per domani, e questa mattina ha fatto un blitz a Castel Volturno per incontrare la squadra e lo staff tecnico, che si sono ritrovati oggi in vista della partita con la Lazio in programma domenica alle 12.30 al Maradona. Evidente la volontà di sostenere il gruppo in una situazione così delicata, sette sconfitte in 14 partite e le frizioni all’interno dello spogliatoio da far evaporare al più presto.

Per la prima volta dall'inizio del campionato, la Lazio si ritroverà a giocare in trasferta senza tifosi al seguito. Da Bologna a Reggio Emilia, in decine di migliaia hanno sostenuto la squadra di Gattuso lontano dallo Stadio Olimpico, disertato ad oltranza come forma di contestazione nei confronti della gestione Lotito. Ma a Napoli, visti i precedenti, non ultimo quello della scorsa stagione, in autostrada, che portò al divieto per i supporters biancocelesti fino al termine del campionato, l'esodo non sarà possibile.

Balerdi chiede scusa dopo l'errore ad Old Trafford contro il Manchester United ma tra i commenti su Instagram spunta anche quello di Cunha, autore della doppietta che ha deciso il match in favore dei Red Devils. "Crack.", questo il telegrafico commento del brasiliano sotto al post del difensore argentino. Elogio o presa in giro? Questo è il dilemma. Ma i tifosi giallorossi non l'hanno certo presa bene.

Successi di Golden State e Phoenix, rispettivamente contro Miami (120-100) e contro Orlando (117-104), nelle due partite di Nba andate in scena nella notte italiana.