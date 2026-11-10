Italia, Napoli, Sinner e Premier League: le ultimissime

Tresoldi deciderà se vestire azzurro dopo l’Europeo Under 21 da affrontare con la Germania. Mancini lo aspetta, Klopp non lo molla. «Ci abbiamo parlato io e Ranieri. Lui deve sentire il fatto di giocare per l'Italia, ma essendo italiano e con il papà che è stato campione d’Europa con l’Under 21, credo possano esserci possibilità. Tocca a lui decidere. Sa che per noi sarebbe molto importante. Speriamo faccia la scelta giusta».

Situazione in piena evoluzione e valutazioni in casa Napoli: in attacco piace tantissimo Gustavo Varela del Monza, 21 anni, Sul fronte degli esterni, Jamie Bynoe-Gittens, inglese di 22 anni che potrebbe uscire dal Chelsea. A centrocampo piace il francesino Darryl Bakola del Sassuolo, ma in cima alla lista c’è il parigino Mamadou Coulibaly del Monaco, con una valutazione di 40 milioni.

"Sto bene stiamo facendo di tutto e di più per essere in campo prima possibile, ho un team importante con me con tanti esperti per tornare più forte", queste le parole di Jannik Sinner in occasione di un evento Allianz, di cui è Global Brand Ambassador.

Le strade del Manchester United e di Michael Carrick sembrano destinate a separarsi. Secondo i media inglesi, l'avventura dell' ex centrocampista dello United alla guida del club è ad un passo dalla conclusione. In pole position per la sua sostituzione, ci sarebbe Mauricio Pochettino.