Lazio, Como, Manchester United e Nba: le ultimissime

"Sono trascorsi 19 anni ma il tuo ricordo rimarrà per sempre con noi". Nel diciannovesimo anniversario della sua scomparsa, la Lazio ricorda Gabriele Sandri, il tifoso biancoceleste ucciso l'11 novembre del 2007 nell'autogrill di Badia Al Pino da un colpo di pistola sparato dall'agente di polizia Luigi Spaccarotella.

Momenti di paura al Nurburgring, dove il portiere del Como Robert Sanchez ha avuto un incidente, stando a quanto riportato dal tabloid inglese The Sun. Lo spagnolo era presente al circuito per un evento motoristico a cui aveva scelto di partecipare quando, in uno dei tornanti più caratteristici del tracciato, avrebbe perso il controllo della sua Ferrari 488 Challenge Evo.

"Il Manchester United è vicino ad accordarsi con Mauricio Pochettino qualora il club dovesse decidere di separarsi da Michael Carrick". Così Sky Sports News ha annunciato, su X, il progedire delle manovre per arrivare al possibile avvicendamento sulla panchina dei Red Devils tra l'ex difensore e l'attuale ct degli Stati Uniti.

Miami batte gli Utah Jazz 115-109 nella notte Nba. Grande protagonista della sfida è Giannis Antetokounmpo, che chiude la sfida con 30 punti e 11 rimbalzi. A segno anche Simone Fontecchio, che mette a segno tre punti in sette minuti. Da segnalare anche i 19 punti di Davion Mitchell.