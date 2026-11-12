Italia, Nations League, Roma e tennis: le ultimissime

È il giorno di Italia-Francia. Roberto Mancini alle 21, a San Siro, affronta Zinedine Zidane, orfano dell'infortunato Kylian Mbappé. Questa la probabile formazione azzurra. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi.

Oltre Italia-Francia, sono diverse le Nazionali oggi in campo. Per il Gruppo A alle 18 Turchia-Belgio, mentre alle 20.45 l'Inghilterra sfida la Croazia e la Repubblica Ceca affronta i campioni del mondo della Spagna. Per il Gruppo C alle 18 Armenia-Cipro, mentre alle 20.45 l'Albania sfida la Finlandia, il Montenegro la Lettonia e infine San Marino-Bielorussia.

Non solo Mario Hermoso. La Roma punta a tenere in rosa Marten de Roon. L’ex Atalanta, che a marzo compirà 36 anni, ha dato ampie garanzie tecniche e fisiche e di rinnovo si inizia a parlare. Inoltre, il rapporto tra l’olandese e Gasperini è talmente stretto che, in futuro, il centrocampista potrebbe pure entrare nello staff dell’allenatore.

Lorenzo Musetti prosegue la sua avventura all’Atp 250 di Stoccolma. Oggi, giovedì 12 novembre, il tennista italiano torna in campo per affrontare Ugo Humbert nei quarti di finale del torneo in Svezia. L’incontro si giocherà non prima delle 20.00, al termine della sfida tra Taylor Fritz e Holger Rune e sarà visibile su Sky Sport Tennis, NOW e SkyGo.