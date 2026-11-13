Lazio, Italia, Roma e Premier League: le ultimissime

Frattesi lascia il ritiro azzurro. Le parole al veleno di Domenech sulla vittoria di ieri. Gasperini ritrova Dybala, Svilar e Mancini. Pochettino nuovo tecnico dello Utd dal 18 novembre
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2 min

Pubblicato il 13.11.2026, 17:06

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Davide Frattesi ha lasciato il raduno azzurro: il centrocampista della Lazio, a segno ieri con la Francia, è alle prese con un risentimento muscolare che lo rende indisponibile per la sfida con il Belgio e farà quindi rientro presso il centro sportivo di Formello.

Affidando il suo pensiero sul suo profilo personale su X, l'ex ct della Francia Domenech ha liquidato il successo azzurro con parole al veleno: "Una vittoria inaspettata per gli italiani. Che debolezza in tutti i reparti, ma la cosa più sorprendente è il loro livello tecnico: quanti errori in passaggi facili, è sconcertante. Com’è possibile?"

Buone notizie dall’infermeria della Roma nel pieno della sosta per le nazionali. Dybala, Svilar e Gianluca Mancini hanno svolto parte dell’allenamento insieme al resto del gruppo, un passo avanti importante verso il rientro per tutti e tre. Lavoro differenziato, invece, per Gollini. 

Mauricio Pochettino sarà il nuovo allenatore del Manchester United. L'allenatore argentino ha lasciato la nazionale degli Stati Uniti e dal 18 novembre inizierà la sua nuova avventura con i Red Devils. Per il tecnico sarà la terza esperienza da allenatore in Premier League dopo quelle con Tottenham e Chelsea.

 

 

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