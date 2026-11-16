Inter, Italia, Nations League e tennis: le ultimissime

Cristian Chivu vince la 35esima edizione della Panchina d'Oro, il premio che il Settore Tecnico Federale assegna al miglior allenatore della Serie A della stagione 2025/26. Il tecnico nerazzurro supera per numero di voti Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini.

Il risultato a Bruxelles non cambia il giudizio di Giovanni Malagò sul lavoro della Nazionale. Il giorno dopo la trasferta in Belgio ha difeso il percorso dell’Italia di Roberto Mancini: "Purtroppo ieri sera a Bruxelles con il Belgio non è andata bene. Però io credo che si sia fatto molto bene fino ad adesso".

Continuano le gare di Uefa Nations League per le nazionali impegnate nel torneo. Dieci le gare della giornata: alle 16 sono iniziate Faeroerne-Moldavia e Kazakistan-Slovacchia. Alle 18 scendono in campo Estonia-Bulgaria e Islanda-Lussemburgo, oltre a Lituania-Liechtenstein. Alle 20.45 sarà il turno di Germania-Olanda, Grecia-Serbia, Macedonia del Nord-Slovenia, Svizzera-Scozia e Gibilterra-Malta.

Flavio Cobolli debutta alle ATP Finals di Torino e comincerà il suo percorso contro il russo Daniil Medvedev, numero 5 del mondo. La partita, valida per la prima giornata delle Atp Finals, è in programma oggi, lunedì 16 novembre, sul Centrale dell'Inalpi Arena a partire dalle ore 20:30.