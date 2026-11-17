Nella lista di D’Amico ci sono due profili già seguiti in estate: Gittens e Hudson-Odoi. Il primo era stato trattenuto dal Chelsea, club che ha mantenuto vivi i contatti con la Roma. Il secondo non sta trovando spazio al Nottingham Forest, e vede di buon occhio il trasferimento nella Capitale.

Il Brentford sarebbe realmente intenzionato ad affondare per Isaksen e starebbe preparando un’offerta da 30 milioni per provare a strapparlo alla Lazio a gennaio. La chiave per evitare qualsiasi tentennamento è il rinnovo. Sono in corso contatti col manager del danese per chiudere l’accordo fino al 2031.

Otto le gare di Uefa Nations League in programma oggi. Si giocano tutte alle 20.45: per la League A Danimarca-Norvegia e Galles-Portogallo. Per la League B: Bosnia Erzegovina- Romania, Irlanda-Kosovo, Israele-Austria, Polonia-Svezia, Ucraina-Georgia e Ungheria-Irlanda del Nord.

Il Valencia si è mosso chiedendo informazioni alla Roma per Dovbyk, ora in prestito al Bologna, e tenendo aperta una possibile pista per il mercato invernale. Non c'è ancora una trattativa definita, ma l'interesse spagnolo aggiunge un nuovo elemento a una vicenda destinata a svilupparsi nelle prossime settimane.