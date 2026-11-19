Juve, Milan, Serie B, e tennis: le ultimissime
La Juve vuole Gustavo Varela. Il prezzo? Intorno ai 35 milioni di euro, con Napoli, Tottenham, Brentford, Sunderland e Liverpool che lo osservano da vicinissimo. Il Benfica però ha il 20% sulla futura rivendita e la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta: se dovesse arrivare una proposta da 40 milioni, i portoghesi potrebbero pareggiarla e aggiudicarsi il giocatore.
Milan e Roma sono sempre alla finestra per Endrick, sperando che il veto di Mourinho cada nelle prossime settimane, anche se il tecnico portoghese non pare intenzionato a cambiare idea. Il Real ha fissato il prezzo a 60-70 milioni di euro, ma Florentino Perez vuole accontentare in tutto e per tutto Mou.
Empoli-Pisa aperta ai tifosi ospiti, ma solo se in possesso della Fidelity Card. L'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive non ha optato per la trasferta libera in vista del derby toscano. Una decisione annunciata, ma mal digerita da ambo le società che hanno emesso comunicati ufficiali.
Una risonanza magnetica fissata per oggi per capire cosa fare. Carlos Alcaraz, secondo quanto riporta Marca, oggi farà dei test sulla situazione dei muscoli ischiotibiali del ginocchio sinistro per capire se potrà continuare il suo percorso alle ATP Finals e poi partecipare alla Coppa Davis.
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