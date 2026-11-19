La Juve vuole Gustavo Varela. Il prezzo? Intorno ai 35 milioni di euro, con Napoli, Tottenham, Brentford, Sunderland e Liverpool che lo osservano da vicinissimo. Il Benfica però ha il 20% sulla futura rivendita e la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta: se dovesse arrivare una proposta da 40 milioni, i portoghesi potrebbero pareggiarla e aggiudicarsi il giocatore.