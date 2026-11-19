"Con Gattuso siamo molto più uniti. Questo contribuisce a creare un bel clima all'interno del gruppo". Così Fisayo Dele-Bashiru attraverso i canali ufficiali della Lazio. Il centrocampista nigeriano è proiettato verso il match all'Olimpico contro il Lecce, in programma sabato 21 novembre. "Nel fine settimana ci aspetta una partita importante, non vediamo l'ora di giocarla. Quest'anno abbiamo iniziato molto bene".

"La SSCN comunica che verranno effettuate le conferenze stampa del post partita e quelle obbligatorie di Champions. Diversamente le organizzerà quando lo riterrà necessario". Così il Napoli ha annunciato che Massimiliano Allegri non parlerà, domani, prima Napoli-Torino.

Secondo quanto riporta il Napoli attraverso un comunicato ufficiale "Alex Meret, in seguito a un trauma subìto in allenamento, si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una frattura della quinta vertebra lombare. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Alcaraz ha deciso di andare avanti, non senza qualche preoccupazione. Dopo la risonanza magnetica effettuata in tarda mattinata, lo spagnolo si è convinto a proseguire il suo cammino alle Atp Finals, anche se questo comporta dei rischi soprattutto in chiave Coppa Davis. Domani pomeriggio è prevista la partita con Cobolli, già eliminato.