Lazio-Lecce, Cagliari-Como, Parma-Roma e Napoli-Torino: le ultimissime
Torna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Si parte alle 15 con Lazio-Lecce, queste le probabili formazioni. LAZIO (4-3-3): Mandas; R. Floriani, Diogo Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Kialonda, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngon, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah.
Stesso orario per Como-Cagliari, queste le probabili formazioni. COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Liberali, Paz, Baturina; Douvikas. CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Kofler, Deiola; Grandu, Adopo, Romano, Fazzini, Obert; Maldini, Mendy.
Alle 18 il Parma ospita la Roma, queste le probabili formazioni. PARMA (5-4-1): Daffara; Britschgi, Delprato, Troilo, F. Carboni, Valeri; Fabbian, Nicolussi, Keita, Lontani; Elphege. ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, de Roon, Koné, Wesley; Cristante; Dybala, Malen.
Alle 20.45 al Maradona va in scena Napoli-Torino, queste le probabili formazioni. NAPOLI (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund. TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Coco, Ismajli, Comuzzo; Gineitis, Bragança, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone.
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