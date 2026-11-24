Quinta giornata della fase campionato di Champions: il il Como di Fabregas ospiterà l'AEK Atene alle 21. Queste le possibili scelte del tecnico spagnolo. COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.

Stesso orario per il Napoli che farà visita al Manchester City di Maresca. Queste le probabili scelte di Allegri. NAPOLI (3-5-1-1): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, McTominay, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne; Hojlund.

Non si ferma l'emorragia di attaccanti del Frosinone: dopo il bomber Raimondo infatti, si è infortunato anche Birligea. Il centravanti romeno si è procurato "una lesione del bicipite femorale destro". Ha già iniziato il percorso ribabilitativo e dovrà stare fermo almeno tre settimane.

Alla vigilia dell'inizio delle Final Eight di Coppa Davis in programma alla BolognaFiere Arena, Lorenzo Musetti ha suonato la carica per la squadra azzurra. "Negli ultimi anni, in cui abbiamo vinto la manifestazione, non sono mai riuscito a contribuire come avrei voluto. La priorità è sempre il bene della squadra: mi rendo disponibile per qualsiasi scelta del capitano".