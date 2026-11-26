Alle 18.45 il Milan di Amorim sfida in Europa League l'Oluympiakos di Alguacil. Questa la probabile formazione rossonera. MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Hutchinson, Musah, Jashari, D. Moreira; Rabiot; Gonçalo Ramos.

Quinta partita in Europa League anche per la Juventus di Luciano Spalletti, alle 21 chiamata ad ospitare all'Allianz Stadium l'Omonia Nicosia, formazione cipriota. Questa la probabile formazione bianconera. JUVENTUS (3-4-2-1): Neto; Gatti, Lucumi, Kelly; Cambiaso, Sarr, Douglas Luiz, Cabal; Conceiçao, Boga; Ekhator.

L'Atalanta torna a calcare il palcoscenico internazionale: trasferta bosniaca per la Dea, chiamata ad affrontare il Borac Banja Luka. Queste le probabili scelte di Sarri. ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Elmas, Samardzic, Rowe; Scamacca.

“Siamo stati in costante contatto con lo staff di Jannik, che ci ha confermato che non sarà con noi all'Australian Open di gennaio a seguito del suo recente intervento chirurgico", Lo ha annunciato attraverso un comunicato l'amministratore delegato di Tennis Australia, Andrew Abdo.