Bortuzzo bronzo alle Paralimpiadi, la dedica è da brividi

L'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito del protocollo firmato con il CIP, ha incontrato Manuel Bortuzzo, atleta paralimpico tesserato con il Gruppo Sportivo Fiamme oro della Polizia di Stato e vincitore della medaglia di bronzo nei 100 rana alle Paralimpiadi. "Le difficoltà tutti le abbiamo. Ma le cose belle che possono accadere sono ancora tantissime e magari anche con con il tempo e quando nessuno se le aspetta, possono arrivare. Basta crederci e non mollare".

Bortuzzo, la dedica speciale

Bortuzzo torna poi sul terzo posto in vasca, che gli ha permesso di portare a casa il bronzo olimpico. "La medaglia al dedico al mio allenatore Morandi che mi ha supportato più volte in questi anni, mi ha visto cedere più volte, ma ha saputo sempre riprendermi. La dedico poi al Gruppo delle Fiamme Oro e alla mia famiglia, che mi supporta in questo viaggio nel nuoto da quando sono nato".