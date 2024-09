Paralimpiadi, altra medaglia: argento nel ciclismo per la team relay H1-5

ROMA - Altra medaglia per la spedizione azzurra ai Giochi paralimpici di Parigi. E' l'argento del team relay di ciclismo: la squadra formata da Luca Mazzone, Federico Mestroni e Mirko Testa ha chiuso al secondo posto in 25:16, alle spalle della Francia. Bronzo agli Stati Uniti (25:50). Si chiudono così i Giochi per il paraciclismo con una medaglia d'argento, la seconda di questa spedizione, nel Mixed Team Relay, la specialità in cui l'Italia ha una lunga tradizione vincente e nella quale eravamo i campioni olimpici uscenti.