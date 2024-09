Caironi oro nei 100 metri. Beffa Sabatini, cade e travolge Contrafatto!

Sabatini, che sfortuna

A dieci metri dal traguardo è successo di tutto e le medaglie di fatto sono state riassegnate: Ambra Sabatini, campionessa paralimpica in carica e favoritissima per la medaglia d'oro, è caduta a circa dieci metri dal traguardo. In quel momento era in testa. Cadendo ha rallentato la corsa di Monica Contrafatto, che stava al suo fianco, costretta poi ad accontentarsi del quarto posto. A Tokyo il podio era stato tutto azzurro: Sabatini, Caironi e Contrafatto avevano chiuso i 100 metri in questo ordine.