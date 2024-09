Paralimpiadi, il medagliere sorride all'Italia: Fiamme Oro protagoniste

Si concludono oggi le Paralimpiadi Parigi 2024 con un medagliere che vede l'Italia conquistare 24 medaglie d'oro 15 d'argento e 31 di bronzo. Dai dati diffusi dal Dipartimento della pubblica sicurezza, emerge che il gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato ha fornito il proprio apporto al medagliere con 13 ori, 7 argenti e 15 bronzi. Le discipline paralimpiche che hanno visto il coinvolgimento degli atleti delle FIAMME ORO sono state 7 e in quattro (nuoto, scherma, ciclismo e sollevamento pesi) gli atleti della polizia sono andati a medaglia. Dei 23 atleti convocati,17 hanno conquistato una medaglia. A Parigi presente anche l' Osservatorio per la Sicurezza contro gli atti discriminatori del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che con il CIP ha firmato un protocollo di intesa che vedrà proprio gli atleti paralimpici nelle scuole da ottobre per promuovere i valori dello sport come strumento di contrasto ad ogni forma di discriminazione, in particolar modo legata alla disabilità.