WSOP 2024: il programma e le novità

Dopo un 2023 da record, anche le WSOP 2024 promettono grande partecipazione e tantissime emozioni. La 55esima edizione dell’evento di poker sportivo più prestigioso al mondo si terrà a Las Vegas , in Nevada, dal 28 maggio al 17 luglio, con l’inizio del main event in programma il 3 luglio. In palio ci saranno 99 braccialetti . Ad ospitare l’evento, come in occasione dell’edizione 2023, saranno due sedi: l’Horseshoe (ex Bally’s) e il Paris Las Vegas . Il tavolo finale del Main Event si svolgerà, il 16-17 luglio, all’Horseshoe. L’anno scorso il Main Event è stato caratterizzato dalla partecipazione record di 10.043 giocatori e dal trionfo di Daniel Weinman .

Le novità alle WSOP 2024

Le WSOP 2024 presentano diverse novità, tra cui nuovi formati di torneo come il ‘Mystery Bounty in versione Pot Limit Omaha’ e il particolare ‘Mixed No-Limit Hold’em/Pot Limit Omaha Double Board Bomb Pot’ previsto dal 15 giugno. Molto interessante anche il Champions Reunion No-Limit Hold’em Freezeout (8-Handed), che sarà il primo evento in programma e consentirà ai giocatori che eliminano un ex campione del Main Event di ricevere un ingresso automatico al Main Event 2024. A questo torneo ci saranno campioni del calibro di Phil Hellmuth, Johnny Chan, Scotty Nguyen, Jamie Gold, Hossein Ensan, Damian Salas, Koray Aldemir e Daniel Weinman. Altra novità, poi, è il $10.000 Big O Championship, un high-roller con 5 carte (Omaha Hi-Lo).

WSOP 2024, le parole di Stewart

"I record sono fatti per essere battuti, quindi è questo il nostro obiettivo. Con il nostro miglior programma di sempre e più di 100 tavoli da poker aggiuntivi, non vediamo l'ora di accogliere leggende, principianti e tutti gli altri. Se sei un giocatore di poker, semplicemente non c’è esperienza al mondo come le World Series of Poker” ha dichiarato Ty Stewart, direttore esecutivo delle WSOP.