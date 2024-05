WSOP 2024, l’attesa è finita: tutto quello che c’è da sapere

L’attesa è finita: si parte con le World Series of Poker 2024, il torneo più prestigioso al mondo che è in programma a Las Vegas dal 28 maggio al 17 luglio. Due casinò, l’Horseshoe (ex Bally’s) e il Paris Las Vegas, ospitano l’evento che mette in palio ben 99 braccialetti e sarà caratterizzato da quasi 700 tavoli. Il Main Event inizierà il 3 luglio, con il tavolo finale che si svolgerà il 16 e 17 luglio all’Horseshoe. La scorsa edizione delle WSOP, vinta da Daniel Weinman, è stata quella dei record, con 10.043 partecipazioni. Per quanto riguarda le WSOP 2024, ci sono alcune novità molto particolari, come il nuovo ‘Mystery Bounty in versione Pot Limit Omaha’.