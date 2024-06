Daniel Negreanu, le curiose ‘profezie’ sulle WSOP 2024

Le WSOP 2024 sono iniziate e stanno regalando già grande spettacolo. E proprio sull’attuale edizione delle World Serie of Poker, Daniel Negreanu ha voluto condividere alcune sue particolari ‘previsioni’, che ha pubblicato sul suo profilo di ‘X’.

Le ‘profezie’ di Negreanu

“Allen Kessler si lamenterà del prezzo degli hamburger senza pomodoro, senza lattuga e senza salse, solo pane e hamburger”

“Qualcuno (non io) romperà un bastone per i selfie”

“Qualcuno si lamenterà delle sedie (probabilmente io)”

“Shaun Deeb non vincerà il Player of the Year”

“Phil Ivey vincerà l’11° braccialetto”

“Chance Kornuth vincerà un evento low stakes con un grande field: l’evento 8”

“John Hennigan vincerà il Poker Players Championship giocando come Kevin Costner in Tin Cup, vivi solo una volta, l’ICM è per i poveri”

“Gli eventi di Pot Limit Omaha romperanno record su record per numero di ingressi”

“Al Main Event ci saranno più di 10mila giocatori”

“Dirò qualcosa di veramente offensivo e stupido nei miei VLOGS”

“Dopo due anni in rosso alle WSOP, quest’anno chi ha comprato le mie quote vincerà soldi”.