Scott Seiver show, quinto braccialetto alle WSOP

Show di Scott Seiver alle World Series of Poker. Il player americano, professionista di lunga data, è riuscito a trionfare all’Event 10 delle WSOP 2024, il ‘$10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (8-Handed)’, ritrovando una vittoria importante che mancava da un po’ e soprattutto conquistando il suo quinto braccialetto in carriera. Seiver ha dominato il torneo prendendo la leadership alla fine del day 2 e difendendola poi nelle due seguenti giornate. Battendo infine Jonathan Cohen nell’heads-up finale che è durato appena trenta minuti.