Storico Phil Ivey: undicesimo bracciale alle WSOP

Phil Ivey fa la storia. Il player statunitense ha vinto l’evento 29 ‘$10.000 Limit 2-7 Triple Draw Championship (6-Handed) alle WSOP 2024 e ha conquistato il suo undicesimo braccialetto in carriera alle World Series of Poker (come aveva previsto Negreanu nelle sue profezie). Erano addirittura 10 anni che Ivey non vinceva un titolo WSOP: un’attesa davvero lunga per lui che è considerato uno dei giocatori più forti dell’ultimo ventennio. L’ultimo trionfo, infatti, risaliva al 2014, al successo nell’Eight Game Mix. L’americano ha rotto il digiuno battendo la concorrenza di 148 entries e di Danny Wong nel testa a testa finale.