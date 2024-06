Daniel Negreanu, maledizione finita: ecco il settimo bracciale WSOP

Maledizione finita per Daniel Negreanu che, dopo diversi anni a secco, è tornato al successo alle World Series of Poker. Il player canadese ha trionfato all’Event #58 delle WSOP 2024, il ‘$50,000 Poker Players Championship (7-Handed)’, battendo la concorrenza di un field complessivo di 89 entries e Bryce Yockey nel duello finale. Il torneo è considerato il più difficile e prestigioso della kermesse. A Las Vegas il canadese non si imponeva dal 2008, considerando che nel 2013 il trionfo arrivò alle WSOPE di Parigi.