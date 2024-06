Anche Neymar alle World Series of Poker 2024. Il giocatore brasiliano, che è infortunato e non può partecipare alla Coppa America con il suo Brasile, fa parte di quei calciatori appassionati di poker sportivo e ha deciso di volare a Las Vegas per partecipare alle WSOP. Neymar ha infatti partecipato all’evento numero 68, il ‘$2.500 No-Limit Hold’em', all'interno dell'Horseshoe Las Vegas.