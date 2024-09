EPT Barcellona, Berthelot vince l’Estrellas Main Event. Sesto Macri

Sylvain Berthelot ha vinto l’Estrellas Main Event all’EPT di Barcellona. Dopo 7 giornate di torneo, caratterizzato da 7.138 iscrizioni iniziali e 42 livelli di gioco, il giocatore francese ha conquistato il primo posto battendo nel testa-a-testa conclusivo il messicano Santiago Nadal. “E’ stato il mio torneo, il mio momento, il mio colpo grosso. Non ci credo ancora, ho bisogno che un amico mi dia un pizzicotto per rendermi conto che non si tratta di un sogno!“ ha detto Berthelot dopo il trionfo.