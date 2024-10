Gioia Pichierri alle WSOPE: secondo bracciale per l’azzurro

Anche Alessandro Pichierri conquista un bracciale alle WSOPE 2024. Il giocatore italiano, come Campisano e Di Nicola, è protagonista di un grande trionfo alle World Series Of Poker Europe a Rozvadov. Picherri ha infatti vinto il ‘25k NLH GG Million€’, torneo (caratterizzato da 38 partecipazioni) che assegnava l'ottavo braccialetto per le WSOPE del 2024, riuscendo ad arrivare primo battendo lo statunitense Alex Foxen all’heads-up finale (partendo nettamente sotto). Per l’azzurro si tratta del secondo braccialetto in carriera.