EPT Cipro, sei italiani ancora in gioco al Main Event. Segui la diretta

All’European Poker Tour di Cipro siamo arrivati nella parte più emozionante e importante. Con il Main Event che entra nel vivo. Il torneo, caratterizzato da ben 1.284 iscrizioni, riparte dal Day3, con 144 giocatori (tutti già a premi) ancora in gioco e che si daranno battaglia per un primo posto che vale un milione di dollari. Tra questi ci sono anche sei italiani: Andrea Dato (20°), Walter Treccarichi (21°), Nicola Cappellesso (44°), Riccardo Saraniero (68°), Salvatore Camarda (131°) e Davide Marabello (138°). Sono loro i 6 players azzurri su cui punta l’Italia del poker. Seguili in diretta streaming sul nostro sito.